Das Jahr ist noch jung und dennoch bahnt sich bereits in den ersten Tagen die Fortsetzung des ewig erscheinenden Streits zwischen der Bürgermeisterpartei ÖVP und den Gablitzer Grünen an. Nächsten Anlass für einen Zwist gibt die Aufstellung eines Veranstaltungs-Plakats in einem Informationsständer der Gemeinde. Die ÖVP verbot dies, die Grünen orten nun Zensur.

Vortrag ist der ÖVP Gablitz offenbar ein Dorn im Auge

Für Dienstag luden die Jungen Grünen Gablitz-Purkersdorf zu einer Veranstaltung in die Bühne in Purkersdorf ein. „Stille Machtergreifung“ ist das Thema eines Vortrages von Hans-Henning Scharsach. „Dies ist der ÖVP Gablitz offenbar ein Dorn im Auge. Unter dem Vorwand der vermuteten Wahlwerbung, verbietet sie kurzerhand die Plakate“, ärgert sich Gemeinderätin Fritzi Weiss in einem Schreiben an die NÖN. Die Grünen vermuten bewusste, politische Zensur. Auf den Plakaten würde lediglich auf einen Vortrag über Burschenschaften hingewiesen.

Fritzi Weiss (Grüne) ärgert sich darüber, ein Plakat nicht montieren zu dürfen.Gablitz | NOEN, Grüne

„Gegen Wahlwerbung auf den Plakatflächen der Gemeinde, sind auch wir. Aber wenn in der Lesung die Verbindungen der FPÖ zu Burschenschaften und anderen rechtsextremen Gruppierungen aufgedeckt werden, hat das nichts mit Wahlwerbung zu tun, sondern mit nachweisbaren Fakten“, so Weiss weiter.

Sie weist auch darauf hin, dass es im Vorjahr sehr wohl möglich gewesen sei, eine politische Veranstaltung der FPÖ zu plakatieren. „Die FPÖ lud zu einem Infoabend mit der nunmehrigen Außenministerin, bei dem eine Bewerbung kein Problem war“, ruft Weiss in Erinnerung.

Gemeinderatsbeschluss gegen Montage

Bürgermeister Michael Cech weist die Vorwürfe der Zensur streng zurück: „Das ist absurd. Es ist ein Skandal, dass eine Gablitzer Partei sich gegen einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss hinwegsetzen möchte.“ Cech spricht auf einen Beschluss im Gemeinderat an, wonach ÖVP, SPÖ, FPÖ und NEOS gegen die Montage dieses Plakats gestimmt haben. „Plakatständer der Gemeinde sollen nicht für Wahlwerbung missbraucht werden“, erklärt Cech.

Der Vergleich mit der Veranstaltung der FPÖ in Pressbaum hinkt für Cech, „da es zwar um einen Vortrag von Kneissl ging, damals war aber nicht klar, dass sie Außenministerin werden würde“, verteidigt der Bürgermeister. „Die Arbeit von Frau Weiss schadet der Gemeinde und bindet unnötig Energie“, sagte Cech abschließend.