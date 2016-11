Langer Rauschebart und roter Mantel – nicht die alltägliche Arbeitskleidung vom Samariterbund Purkersdorf. Doch einmal im Jahr schlüpfen die Mitarbeiter in die Nikolauskutte sowie ins Krampusfell und besuchen die Kinder der Region.

Vor über 10 Jahren schauten Freiwillige das erste Mal als Krampus und Nikolo in Privathaushalten, bei Nikolausfeiern und auch in Schulen vorbei. Mittlerweile stehen jährlich über 50 Termine allein bei Privatpersonen an.

Auch der Krampus muss brav bleiben

„Das war immer schon eine schöne Aktion, die sich mittlerweile in der ganzen Region sehr etabliert hat“, bestätigt Christian Hiel vom ASBÖ. Drei Freiwilligentrupps ziehen am Sonntag, 4., Montag, 5., und Dienstag., 6. Dezember los und bringen ihre Gaben mit. Der Ablauf schaut folgendermaßen aus: „Die Eltern entscheiden ob der Krampus oder nur der Nikolaus kommen soll und wie das Programm aufgebaut ist. Sie bereiten uns auch die Geschenke für die Kinder vor“, erklärt Hiel.

Der Krampus hält sich natürlich normalerweise zurück, es soll ja ein schönes Erlebnis für die Kinder werden. Und die Kleinen habe jedes Mal aufs Neue ihre Freude, bestätigt Hiel. Im Kohlensack wird also niemand weggeschleppt. Doch nicht nur die Kinder freuen sich jedes Jahr auf die Aktion, auch der Samariterbund hat seinen Spaß dabei. Informieren über einen Nikolausbesuch kann sich jeder unter 02231/606-11.