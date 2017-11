2007 wurde Josef Schmidl-Haberleitner zum Bürgermeister Pressbaums gewählt. Die Ausgangsposition war für ihn nicht besonders einfach. Zehn Jahre später ist er froh, diese große Hürde damals gut gemeistert zu haben und und sich noch immer im Bürgermeistersessel zu befinden. Nun zog er eine kleine Bilanz.

„Als ich Bürgermeister wurde, hatte ich noch kein einziges graues Haar. Das hat sich jetzt aber verändert“, sagt Josef Schmidl-Haberleitner und betastet seine etwas ergraute Haarpracht. Dies habe aber nichts mit der Ausführung seines Amtes zu tun, auch wenn es in der Anfangsphase recht schwer war. „Uns wurde ein großes Budgetloch von über einer Million Euro in diesem Jahr prognostiziert. Irgendwie haben wir es mit vereinten Kräften sogar geschafft, ein kleines Plus daraus zu machen“, erinnert sich Schmidl-Haberleitner.

„Ich würde mir wünschen, dass Pressbaum eines Tages ein richtiges Ortszentrum bekommt.“ Josef Schmidl-Haberleitner, Bürgermeister

Als Nächstes standen große infrastrukturelle Maßnahmen an. Kanal und Wasser und auch einige Straßen bedurften einer dringenden Renovierung. „Das sind Dinge, die zwar irrsinnig viel Geld kosten, die aber keiner so recht sieht“, klagt Schmidl-Haberleitner, unter dessen Ägide die Wasserversorgung auf das Wiener Hochquellwasser für Pressbaum umgestellt wurde.

Als Highlights bezeichnet der Bürgermeister auch den Neubau des Pressbaumer Bades, das nächstes Jahr aufsperren wird und den damals größten Kindergarten Niederösterreichs. „Das Müllsammelzentrum ist ebenfalls eine große Sache“, weist Schmidl-Haberleitner auf die Eröffnung im nächsten Jahr hin.

Wenn er mit einem Fingerschnipsen etwas an Pressbaum verändern könnte, so wäre das die Verlegung der Hauptstraße, sodass die Stadt endlich ein richtiges Ortszentrum bekommen würde. „Es gibt Studien dazu, aber es ist noch ein langer Weg bis zur Realisierung“, so Schmidl-Haberleitner.