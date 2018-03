„Wahnsinn, bin sprachlos“, „Leute ohne Perspektiven“, „Das ist ja eine Frechheit“ – viele Kommentare wurden via Facebook abgegeben, nachdem bekannt geworden war, dass Vandalen ein Nützlingshotel im Naturpark umgeschmissen hatten. Das Nützlingshotel dient mitten im Wald als Wohn- oder Winterquartier für Wildbienen und viele andere Insekten.

Entsetzt über die Aktion ist auch Naturpark-Geschäftsführerin Gabriela Orosel: „Leider häufen sich diese Vorfälle, wenn die warme Jahreszeit beginnt, vereinzelt auch in der Herbstsaison. In der Winterzeit hatten wir einen solchen Vorfall noch nie.“ Den zeitlichen, materiellen und finanziellen Mehraufwand für die Reparaturen kann das Naturpark-Team derzeit noch nicht abschätzen, da witterungsbedingt mit den Fahrzeugen noch nicht zugefahren werden kann.

Schäden meist in Stadtnähe

Meist passieren Vandalenakte im Naturpark im Bereich um die Kellerwiese, also Naturparkflächen, die eher in Stadtnähe liegen. Umso mehr überrascht Gabriela Orosel, dass nun am „Berg“ mitten im Wald zugeschlagen wurde. „Denn man geht zum Nützlingshotel etwa 15 Minuten, mitunter steil bergauf“, weiß die Geschäftsführerin. Der Naturpark arbeitet im Sinne eines künftigen Leitbildes der Naturparke in Niederösterreich und nach den Kriterien der Naturparke Österreichs, in den Bereichen Schutz, Erholung, Regionalentwicklung und Bildung.

„Wir versuchen, durch Aufklärung und in Zusammenarbeit auch mit verschiedenen Jugendprojekten die Wichtigkeit unseres Schutzgebietes im Nahbereich einer Stadt aufzuzeigen“, sagt Orosel, umso mehr sind derartige Vandalenakte ärgerlich. Auch die Exekutive wurde eingeschaltet.