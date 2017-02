Im Gemeindeamt ist nicht nur Zeit für Politik, auch die Kunst kommt nicht zu kurz: Seit mittlerweile mehr als fünf Jahren werden hier Gemälde von Gablitzer Künstlern für jeweils drei Monate ausgestellt.

Als 19. Ausstellerin zeigt Barbara Steinwandtner ihr Können. Besonders haben es ihr die großen Städte der Welt angetan. In farbenfrohen Bildern hält sie bekannte Szenerien von London, New York und auch Wien in ihren Bildern fest. Das Gemeindeamt in Gablitz ist nicht der erste Ausstellungsort der Künstlerin. Aktuell stellt sie auch in der Musikschule Purkersdorf und im Friseur Rydl am Purkersdorfer Hauptplatz aus. Bis Ende April werden ihre Bilder noch in der Gemeinde ausgestellt sein.

Weitere Infos im Internet unter: www.barbara-steinwandtner.at