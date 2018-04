Die Temperaturen haben dieses Wochenende fast schon fast die 30 Grad-Grenze erreicht. Einige private Pools wurden schon sommerfit gemacht. Für alle, die den Luxus eines eigenen Schwimmbeckens nicht besitzen, kommt bald die kühlende Erlösung, wenn die Freibadsaison wieder beginnt.

In der Region gibt es drei Freibäder. In den letzten beiden Jahren gab es nur zwei. Denn in Pressbaum wurde neu gebaut. Am 1. Mai eröffnet nun das neue Bad offiziell. „Wir hoffen sehr auf ein perfektes Badewetter in diesem Jahr und das am liebsten schon ab 1. Mai um 10 Uhr“, fiebert PKomm-Geschäftsführer bereits der Eröffnung entgegen. In der Stadt ist ein richtiges Badeparadies entstanden. Neben dem Sportbecken mit einer Wasserrutsche und Sprudelsitzbank zum Entspannen wird es auch einen Kinderbereich geben.

Für den Gastronomiebetrieb konnte der Salzburger Helmut Frank gewonnen werden. Bei dem Lokal mit dem „Livingroom“ soll es sich jedoch nicht um eine „Kantine“ oder „Badbuffet“ handeln, denn es wird ganzjährig geöffnet haben und ist auch für Nichtbadegäste zugänglich.

Es handelt sich nicht nur um ein gewöhnliches Freibad, sondern um ein modernes Freizeitzentrum, das ganzjährig von den Pressbaumern genutzt werden kann. Sobald die Badesaison zu Ende ist und die Schwimmbecken geschlossen werden, kann das Wasserspiel weiterhin genutzt werden. Wenn im Winter der Schnee kommt, können die Kinder mit der Rodel über die Böschung sausen.

Pkomm | NOEN

Rund um das Schwimmbecken und vor der Terrasse der Gastronomie wird eine Kunsteislaufbahn mit einem Bereich für eine Eisstockbahn errichtet. Dieses Jahr gibt es im Purkersdorfer Wienerwaldbad noch nichts Neues, aber dafür dann nächstes Jahr. Das Bad geht in seiner alten Form in die letzte Saison, bevor im Herbst die Bagger auffahren. Dort werden alle Hochbauten erneuert, denn diese sind bereits in die Jahre gekommen.

Liegewiese und Becken auf einer Ebene

Zudem wird dann die Liegewiese auf einer Ebene sein. An den Schwimmbecken wird nichts verändert, denn diese wurden im Jahr 2000 saniert. Das Wienerwaldbad startet ab

5. Mai in die Saison. Die Purkersdorfer profitieren wieder von günstigen Eintrittstarifen. Dazu wird jedoch eine Tarif-Aviso-Karte benötigt, die im Rathaus erhältlich ist. Ansonsten steht den Besuchern wieder die großzügige Liegefläche zur Verfügung. Für die jugendlichen Badegäste gibt es den Sportkäfig. Das Badbuffet sorgt für die Erfrischungen.

Das Frühschwimmen bietet dieses Jahr den Frühaufstehern wieder ein besonderes Angebot. „Es ist im letzten Jahr sehr gut angekommen“, sagt Initiator Michael Seda. Jeden Donnerstag beginnt das Frühschwimmen um 7 Uhr. Ob es das bereits ab Juni oder erst im Juli geben wird, steht noch nicht fest.

Wenig Neues gibt es auch beim Gablitzer Bad. Dort geht die Badesaison am 12. Mai los. In das Schwimmbecken führt eine Wasserrutsche. Das Kinderbecken verfügt über eine Minirutsche. Für Unterhaltung abseits des Schwimmbeckens gibt es einen Volleyballplatz sowie eine Sandkiste.

Für die ganz Kleinen hat das Bad ein besonderes Programm zu bieten. Eine Boccia-Bahn und ein Minikletterplatz stehen für die Kinder bereit, falls sie schon zu langen im Wasser waren.