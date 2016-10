Bei den Gemeinderatssitzungen muss man über alles reden können, auch mitunter über das Sterben, den Tod und das Begräbnis. So geschehen bei der letzten Sitzung, wo das Thema Fürsorgebeerdigungen auf der Tagesordnung stand. Aber auch die Naturbestattung ist in der Stadtgemeinde großes Thema.

Was geschieht mit Verstorbenen, die keine Verwandten oder Freunde haben, die für eine ordentliche Bestattung aufkommen? Sie werden bestattet, allerdings übernimmt die jeweilige Gemeinde die Kosten. So auch in Purkersdorf. Eine Fürsorgebestattung kostet in etwa 3.000 Euro. „Heuer sind das bisher vier gewesen. Normalerweise sind es weniger“, erklärt Bürgermeister Karl Schlögl. Der Gemeinderat stimmte nun über eine Änderung dieser Fürsorgebestattungen ab. Künftig sollen die Verstorbenen verbrannt und in

Urnen beigesetzt werden. „In Summe ergibt sich für die Stadtgemeinde durch die vorgeschlagene Vorgangsweise ein wirtschaftlicher Vorteil und ein effizienter und hygienerelevanter Umgang mit den Ressourcen des Friedhofes“, heißt es in dem Antrag von Stadtrat Michael Seda, der einstimmig beschlossen wurde.

Ein Grab unter Bäumen einfacher machen

Auch beim Empfang von Landesrat Maurice Androsch im Purkersdorfer Rathaus, wurde die Bestattung zum Thema, und zwar Naturbestattung. Bürgermeister Schlögl trug gemeinsam mit dem Bürgermeister und Nationalratsabgeordneten Johann Rädler einen Wunsch vor. Der betraf eine Änderung des

NÖ Bestattungsgesetzes hinsichtlich der Möglichkeit von Naturbestattungsflächen.

Im Konkreten geht es darum, diese Art der Bestattung anbieten zu können, ohne selbst Betreiber solcher Fläche sein zu müssen. Es genügt, wenn die Gemeinden als örtliche Raumplaner darüber entscheiden, ob sie eine solche Bestattungsform in ihrer Gemeinde zulassen wollen oder nicht.

„Raumordnerisch ausgewiesene Naturbestattungsflächen sollten auch von Privaten betrieben werden können“, lautet die Forderung der Stadtgemeinde Purkersdorf. Die Bewilligungshoheit bliebe im Einzelfall bei den Bürgermeistern. „Ein einfacher und vor allem unbürokratischer Lösungsansatz mit positiven Nebenwirkungen für die Gemeinden“, so Bürgermeister Schlögl.

„Die Überarbeitung des Gesetzes wurde bereits im Landtag eingebracht“, versicherte Maurice Androsch.