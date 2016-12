Die A.E. Johann-Gesellschaft mit Sitz in Hessen, Deutschland, möchte bei Jugendlichen die Freude am Lesen wecken und ihnen die Beschäftigung mit Literatur und Sprache schmackhaft machen. Dazu veranstaltet sie jährlich einen internationalen Schreibwettbewerb für junge Autorinnen und Autoren bis 25 Jahre unter dem Motto „Grenzenlos durch die Welt“.

Bei diesem Wettbewerb, an dem junge Menschen aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich teilnehmen, konnte in diesem Jahr eine Schülerin der Purkersdorfer Gymnasiums einen großen Erfolg feiern. Lea Dalfen erreichte in ihrer Alterskategorie den dritten Platz. Gefragt waren Texte oder Reisetagebücher, die das Erlebnis spannend schildern und zum besseren Verständnis von Land und Leuten beitragen sollen. „Ich verfasste also einen Text über meinen Urlaub in England im letzten Jahr und schickte ihn an die Organisation“, berichtet die erfolgreiche Schülerin.

Die eingereichten Beiträge wurden im Anschluss nach stilistischen Gesichtspunkten bewertet. Wichtig ist dabei, dass die Teste einen erkennbaren eigenen Stil aufweisen.

Für die Preisverleihung reiste die Purkersdorfer Schülerin sogar bis nach Hankensbüttel in Deutschland. „Die weite Reise hatte sich für diesen Abend wirklich ausgezahlt“, lautet ihr Fazit.