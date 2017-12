„Essen darf kein Luxus sein“, sind sich die Schüler des Gymnasiums Purkersdorf, freiwillige Mitarbeiter der Pfarrcaritas Purkersdorf und das Team der Tafel des Roten Kreuzes einig. Gemeinsam haben sie wieder eine karitative Aktion auf die Beine gestellt und insgesamt zirka eine Tonne Lebensmittel und Hygieneartikel für Menschen in sozialer Notlage gesammelt.

Die engagierten Jugendlichen standen dafür zwei Tage vor einem Supermarkt in Purkersdorf und baten die vorbeikommenden Menschen um Spenden. Diese wurden der Team Österreich Tafel in Pressbaum übergeben. Die Idee für dieses Projekt ist genauso einfach wie überzeugend: Überschüssige, aber noch einwandfreie Lebensmittel werden von den freiwilligen Helfern eingesammelt und kostenlos an bedürftige Menschen verteilt.

Die Lebensmittel werden von Supermärkten, lokalen Lebensmittelgeschäften, Bäckern oder Gemüsebauern kostenlos zur Verfügung gestellt. Noch am selben Tag werden sie an den Rotkreuz-Ausgabestellen direkt und unbürokratisch weitergegeben.