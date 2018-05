Seit dem 3. Mai schwitzen die Gymnasiasten in ganz Österreich über ihren Maturaaufgaben. Den Anfang machte die Deutsch-Klausur in der Vorwoche, gefolgt von Englisch am Dienstag.

„Heuer erstrecken sich die Klausuren über zwei Wochen. Bislang läuft alles nach Plan, von der organisatorischen Seite hat sich das Prozedere eingespielt und funktioniert“, gibt Administrator Werner Ladstätter Auskunft. Vorbereitet wurden die Schüler im Rahmen des Unterrichts und der Schularbeiten, die bereits im Matura-Format abgehalten wurden. „Die Schüler sind jetzt hochkonzentriert auf die kommende Mathematik- Klausur. Französisch, Latein und Darstellende Geometrie folgen nächste Woche“, so Ladstätter.

Vorwissenschaftlichen Arbeiten wurden im März absolviert

Die erste Säule der Matura, die vorwissenschaftlichen Arbeiten, haben die Schüler bereits im März absolviert, wobei fast alle Arbeiten positiv bewertet wurden. Die mündliche Matura folgt ab 7. Juni. „Damit wurde ein eher früherer Termin gewählt“, erklärt der Administrator. Die Aufgaben- und Fragenpools dafür wurden den Schülern bereits Anfang der 8. Klasse mitgeteilt. Daraus zieht jeder Schüler dann zwei Fragen, von denen er eine zurücklegen darf.

Die Latte für die diesjährigen Maturanten liegt hoch. Im Vorjahr konnte in beinahe allen Klassen die weiße Fahne gehisst werden.