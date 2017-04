Der Abend der Talente am Purkersdorfer Gym fand heuer bereits zum fünften Mal statt. Ziel der Veranstaltung ist es, einen Einblick in die Fördermodelle der Schule, allen voran in das Drehtürmodell, zu geben.

Dem Publikum in dem bis auf den letzten Platz gefüllten Kunst- und Kulturraum wurde dabei schnell klar: Das Gymnasium ist eine Schule der Vielfalt. Mit Engagement vorbereitete beeindruckende, unterhaltsame und berührende Darbietungen aus den Bereichen Musik, Philosophie, Literatur, Sprachen, Mathematik und Naturwissenschaften wechselten sich ab. In der Pause gab es zudem eine Kunst- und Fotoausstellung.

Das Gym fördert sowohl Hochbegabte als auch individuelle Begabungen und Interessen seiner Schüler. „Was erstere betrifft, so wissen wir aus der Forschung, dass zirka drei Prozent aller Schülerinnen und Schüler einer Schule als hochbegabt bezeichnet werden können, meiner Schätzung nach sind es bei uns mehr“, meint die Organisatorin des Abends Ursula Potakowskyj in ihren Begrüßungsworten stolz.