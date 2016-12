Die Wahl des Österreichischen Bundespräsidenten wurde dieses Mal wirklich zur Qual, zumindest was die Dauer des Wahlkampfes betrifft. Doch seit Sonntag dürfte der Spuk ein Ende haben, Alexander Van der Bellen setzte sich mit 51,58 Prozent gegenüber Norbert Hofer (48,32 Prozent; ohne Wahlkarten) durch. Die NÖN fragte bei den Partei-Obleuten des Teilbezirks Purkersdorf nach.

„In dieser Deutlichkeit habe ich nicht damit gerechnet. Die Städte rund um Wien gehören zu jenen mit den höchsten Zustimmungsraten für Alexander van der Bellen in Niederösterreich“, sucht Sepp Wimmer von den Grünen noch nach den richtigen Worten.

„Die Stimmen sind keine reinen Grün-Stimmen, sondern ein Mix aus Rot-, Schwarz-, Grün- und Neos-Wählern.“

Martin Cipak, FPÖ

Martin Cipak, Sprecher der FPÖ des Teilbezirks Purkersdorf, gratuliert Alexander Van der Bellen, sieht die FPÖ aber bundesweit auf dem richtigen Weg: „Die Stimmen sind keine reinen Grün-Stimmen, sondern ein Mix aus Rot, Schwarz, Grün und Neos Wählern. Die Devise in diesem Wahlkampf war ,Alle gegen Hofer’. Bundesweit wurde gerade einmal ein kleiner Vorsprung erreicht.“

Christian Putz (SPÖ), der sich im Vorfeld der Wahl deutlich für einen Bundespräsidenten Van der Bellen ausgesprochen hatte, kommentiert das Ergebnis folgendermaßen: „Mit einem so deutlichen Ergebnis in Purkersdorf habe ich nicht gerechnet. Auch die Ergebnisse in Mauerbach und Tullnerbach können sich sehen lassen.“

Überrascht vom doch recht deutlichen Bundesergebnis zeigt sich auch ÖVP-Obmann Michael Strozer, doch: „Das Ergebnis in der Region habe ich schon erwartet. Das Ergebnis ist so eindeutig, dass sogar die hartnäckigsten Verschwörungstheoretiker Ruhe geben werden.“

Christoph Angerer ist ebenfalls überrascht, dass bereits am Sonntag der Sieger der Wahl feststand. Dennoch richtet er auch einen Auftrag in Richtung Van der Bellen: „Eine moralische Instanz traut man ihm über weite Strecken zu, doch da muss jetzt auch Kraft dahinter stecken, nicht zuletzt im Zusammenspiel mit der Regierung.“

Für alle Obleute ist es nun vorrangig, die Gesellschaft wieder zu einen und darin wird auch die erste richtige Hauptaufgabe des neuen Bundespräsidenten gesehen. „So wie wir mit ihnen als Nachbar, Freund, Familienmitglied gut zusammenleben, muss das auch der neue Bundespräsident tun – als Vorbild für die gesamte Politik“, so etwa Christoph Angerer.

Sepp Wimmer sieht die Politik in Österreich generell in der Verantwortung: „Die Gräben in der Gesellschaft sind ja nicht neu, nur angesichts einer immer größeren wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verunsicherung der Menschen treten sie verstärkt zutage. Die Politik muss den Menschen wieder Sicherheit und Perspektiven geben.“

Martin Cipak hat ebenfalls ein Rezept parat: „Jetzt liegt es am zukünftigen Präsidenten, die Hand zu reichen und die erste Schaufel in die Hand zu nehmen, um die Gräben zuzuschütten.“ Außerdem würden alle Politiker, die sich zu Van der Bellen bekannt hätten nun die Aufgabe, den ersten Schritt zu tun. „Immerhin haben etliche SPÖ- und Grün-Politiker offen gesagt, dass FPÖ-Wähler dumm oder minderbemittelt seien“, sieht Cipak hier großen Handlungsbedarf.

Probleme und Ängste ernst nehmen

Da würde auch Christian Putz ansetzen: „Es war zwar eine Richtungsentscheidung, doch sind die Gräben nicht so tief, wie getrommelt wurde. Wichtig ist jetzt, die Probleme und Ängste der Menschen ernst zu nehmen und auch danach zu handeln.“

Dass sich dem Sager von Norbert Hofer, der Wähler habe immer recht und das Ergebnis sei ohne Wenn und Aber zu akzeptieren, vor allem die Hofer-Wähler anschließen mögen, hofft Michael Strozer. „Von Van der Bellen und seinem Team erwarte ich mir ein aktives Zugehen auf alle Menschen“, so Strozer weiter.

Seitdem Wahlen auch in sozialen Medien geschlagen werden, habe man begonnen Menschen, ja sogar Familie, Freunde und gute Bekannte in rechte und linke Schubladen zu stecken. „Wir sollten wieder damit beginnen, den anderen als Mitmensch zu sehen, ihn wertzuschätzen und sein Recht auf eine eigene Meinung als wichtigste Errungenschaft der Aufklärung und Wert des Abendlandes zu sehen“, sagt Strozer abschließend.