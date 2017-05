Der österreichische Musiker Karl Ratzer, der den Titel „Legende“ wirklich verdient, spielte mit seinem Quintett „What’d I say“ in der Bühne in Purkersdorf.

Der Gitarrist, über den man mehr als ein Buch schreiben könnte, widmete den Abend Ray Charles, dem „Hohepriester des Soul“, dessen Kompositionen ihn ein Leben lang begleitet haben. Klassiker des blinden Musikgenies, wie „What’d I Say“, oder „Mary Ann“, Eigenkompositionen und viel Raum für Improvisation sorgten für restlose Begeisterung beim Publikum in der fast ausverkauften Bühne.

Die Besetzung des Karl-Ratzer-Quintetts setzt sich zusammen aus Karl Ratzer, dem Meister an der Gitarre, Ed Neumeister mit der Posaune, Johannes Enders am Tenorsaxophon sowie Peter Herbert am Bass und Howard Curtis an den Drums.