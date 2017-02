Die Ortschefs von St. Pölten-Land fanden sich in der größten Stadt des Bezirkes ein, um einander kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen.

Die Stadtgemeinde Purkersdorf feiert heuer ihr 50-jähriges Bestehen. Obendrein ist die Stadt im neuen Bezirk St. Pölten-Land die einwohnermäßig größte. Vielleicht war das der Grund warum Bezirkshauptmann Josef Kronister die Bürgermeister, Amtsleiter und Vizebürgermeister nach Purkersdorf bat, um dort die erste gemeinsame Bürgermeisterkonferenz abzuhalten.

„Vor 60 Jahren hat es schon geheißen, dass der Bezirk Wien-Umgebung aufgelöst werden soll. Dazu gekommen ist es erst jetzt“, eröffnete Bezirkshauptmann Josef Kronister die Veranstaltung im Stadtsaal. Er hieß die sechs neuen Gemeinden der Region Purkersdorf willkommen und legte auch die Funktion der Bezirkshauptmannschaft dar. „Wir mengen uns nicht in die Gemeindepolitik ein, sondern stehen als Verwaltung den Gemeinden zur Seite“, so Kronister.

„Der neue Bezirk St. Pölten-Land hat für uns nur Vorteile“

Gastgeber Purkersdorfs Bürgermeister Karl Schlögl betonte in seiner Ansprache, dass er froh ist, dass es so gekommen ist, dass die Gemeinden der Region geschlossen in den neuen Bezirk St. Pölten-Land gekommen sind.

„Es war lange nicht sicher ob wir zu St. Pölten-Land kommen, ursprünglich hätten wir sogar nach Tulln kommen sollen“, erinnert sich Schlögl an ein Gespräch vor zwei Jahren mit Landeshauptmann Erwin Pröll. Die Gemeinden hätten aber darlegen können, dass sie eng zusammengewachsen sind und daher auch geschlossen in einen Bezirk gehörten. „Der neue Bezirk St. Pölten-Land hat für uns nur Vorteile“, zeigt Schlögl seine absolute Zustimmung.

Vizebürgermeister Christian Matzka gab einen kleinen historischen Exkurs über die Region zum Besten: „Für Purkersdorf ist es sozusagen das erste Mal, dass wir nicht Richtung Wien, sondern Richtung St. Pölten orientiert sind.“

Mit Josef Schmidl-Haberleitner (Pressbaum), Johann Novomestsky (Tullnerbach), Claudia Bock (Wolfsgraben), Peter Buchner (Mauerbach) und Michael Cech (Gablitz) bekamen auch die anderen Bürgermeister Gelegenheit ihre Gemeinden den Ortschefs des Bezirks vorzustellen.

Als gemeinsames Problem machten die Bürgermeister der Region die starke Überlastung der B1 aus, sowie die hohe Zahl an Zweitwohnsitzern. „Dass wir die 10.000 Einwohner noch nicht geknackt haben, das ist ein Problem. Derzeit fehlen 247“, sieht Schlögl vor allem beim Parkpickerl den Hauptgrund dafür. Sollte Purkersdorf die 10.000er Hürde überspringen, würden der Gemeinde 1,4 Millionen Euro mehr durch den Finanzausgleich winken.

Herausforderung für Pressbaum

„Wir sind in wenigen Wochen schon gut zusammengewachsen und fühlen uns gut integriert“, erwähnt der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech in seiner Rede und lobt die enge Zusammenarbeit mit den anderen Gemeinden, beispielsweise beim Musikschulverband.

Peter Buchner stellte den Bürgermeistern seine Gemeinde Mauerbach vor: „Wir haben es geschafft die nächste OSZE Versammlung nach Mauerbach zu holen. Da sind wir sehr stolz darauf.“

Josef Schmidl-Haberleitner erwähnte die große Herausforderung für eine stark wachsende Stadt wie Pressbaum: „Es entstehen dadurch infrastrukturelle Probleme.“ Die Verbindung zu St. Pölten sei für die Pressbaumer hingegen nichts Neues, denn „wir gehörten schon immer eher zu St. Pölten.“

Wolfrsgaben und Tullnerbach stellten sich ebenfalls als kleine aber feine Orte im Wienerwald vor. Und lobtebn den Zusammenhalt der Gemeinden untereinander, da diese gerade für kleinere Orte von enormer Bedeutung ist. „Wir mussten unsere Schule schließen, da wir nur vier Klassen zusammenbekommen hätten. Da ist es wichtig, dass die benachbarten Gemeinden Schulen für unsere Kinder zur Verfügung stellen“, schildert Claudia Bock das Problem. Tullnerbach hingegen zählt als florierende Schulgemeinde. „Wir haben etwa 1.000 Schüler bei uns“, erklärt Johann Novomestsky.

Anschließend stellten Herbert Wandl vom Gemeindebund und Franz Zwicker vom Gemeindevertreterverband noch die übrigen Gemeinden des neuen Bezirkes vor.

Aber auch die Vertreter der Blaulichtorganisationen bekamen Gelegnheit sich dem neue formierten Bezrik zu präsentieren. Dies waren Georg Schröder, Bezirkskommandant der Freiwilligen Feuerwehr, Polizeikommandant Gerhard Pichler und der Bezirksstellensekretär des Roten Kreuzes Franz Grubmann.