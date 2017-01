Alfred Putz (58) ist SeneCura-Bewohner und würde gerne seine Unterschrift beim Volksbegehren gegen CETa, TTIP und TiSA abgeben. Einziges Problem, Putz sitzt im Rohlstuhl, darf aber nicht vor Ort im SeneCura unterschreiben: „Bei einem Anruf in der Gemeinde wurde mir gesagt, ich kann nur im Rathaus meine Stimme abgeben.“ Das ärgert ihn in zweierlei Hinsicht: „Wenn Wahlen ins Haus stehen wird seitens der Politik alles getan, um ja viele Stimmen zu erhaschen. Bei einem Volksbegehren legen uns die Damen und Herren Steine in den Weg.“ Vizebürgermeister Christian Matzka erklärt, dass die Gemeinde nicht für Volksbegehren und dergleichen zuständig ist. Die Vereine oder Privatpersonen, die diese organisieren, sind verantwortlich und müssten sich um fliegende Wahlbehörden oder Ähnliches kümmern.

Nun muss Putz also ins Rathaus fahren, und hier sieht er ein weiteres Problem: „Als Rollstuhlfahrer bedeutet das: Eine Begleitperson finden und sich vermutlich durch den Schnee zum Rathaus kämpfen.“ Er bekrittelt die fehlende Barrierefreiheit vom SeneCura zum Rathaus.

Strecke sei mit Hilfe durchaus schaffbar

Sozialstadträtin Susanne Bollauf meint hingegen, dass es durchaus möglich ist, diese Strecke mit dem Rollstuhl zu bewältigen: „Das Rathaus an sich ist barrierefrei und das SeneCura sowieso. Auch auf dem Weg zwischen den beiden Häusern gibt es kein Hindernis, das nicht umgangen werden könnte.“ Es würden sich sicher Begleitpersonen finden, und auch der ASBÖ wäre sicher bereit, hier Hilfe zu leisten. „Es gibt genug Möglichkeiten“, bekräftigt Bollauf.

Doch genau hier sieht Vizebürgermeister Christian Matzka das Problem: „Ja, mit jemandem zweiten ist die Strecke bewältigbar. Aber nicht alleine.“ Die Gehsteige seien teilweise zu schmal, die Straßen zu steil, und ein Umweg müsse sowieso eingeschlagen werden. Das ist nur mit Hilfe schaffbar.

Schlögl: Situation soll verbessert werden

„Die Leute sind nicht behindert, sondern werden behindert gemacht“, meint Matzka, dass man Menschen mit Behinderung nicht immer von anderen abhängig machen dürfe: „Barrierefreiheit würde bedeuten, dass jeder mit seinem Rollstuhl allein hinüberfahren kann.“ Purkersdorf ist also nicht barrierefrei, „man ist schon mit dem Kinderwagen behindert“, was aber historisch gewachsen ist.

Das soll natürlich nicht so bleiben. Bürgermeister Karl Schlögl hat dem SeneCura bereits zugesichert, die Situation zu verbessern. Das Ganze soll im Zuge der Renovierung des unteren Hautplatzes erfolgen. „Es ist vielleicht etwas ungeschickt gelöst, aber die Gemeinde hat ja vor, das zu ändern“, hofft Matzka, dass Menschen mit jedweder Einschränkung bald selbstständig ihre Runden durch Purkersdorf ziehen können.