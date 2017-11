Montag ist Tag der Jugend und des Musik-Nachwuchses in der Bühne. Das hat sich sogar schon bis Wien herumgesprochen. Junge Musik-Leckerbissen zeigen ihr Können.

Der Singer-Songwriter Victor Weiss eröffnet den Abend in der Bühne solo mit einer Akustik- Gitarre und gefühlvoller Stimme.

Das Rezept gilt auch für die darauffolgenden Songs mit Unterstützung von Kris Kranics, und Verena Wagner, sowohl an der Gitarre als auch mit Gesang. Diese wunderschönen Balladen mit dreistimmigem Gesang, hört man in Österreich in dieser Qualität nur selten.

Nach der Pause wusste die Gruppe noch einmal zuzulegen und verwöhnte das Publikum mit einem großen Finale in einer Band. Die sogenannten „Newcomer“ brauchen den Vergleich mit den Großen ihrer Zunft nicht zu scheuen. – EJ –