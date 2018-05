Karl Ratzer zeigte mit seiner fantastischen Band in der Bühne, dass er nach wie vor virtuos an der Gitarre ist.

Wenn er seine Gitarre in die Hand nimmt und die ersten Töne anstimmt, dann entschwindet Karl Ratzer ganz in seine Welt. Tief in sich versunken entlockt er dem Instrument zauberhafte Töne und groovt sich so in die Musik ein. Dieses Erlebnis durften die Purkersdorfer Fans in der Bühne teilen.

Ratzer war lange Zeit in den USA unterwegs und holte sich dort seinen musikalischen Feinschliff. Begleitet von grandiosen Musikern brachte er auch einmal mehr die Bühne zum Beben. Mit Hits von Ray Charles, wie „Mary Ann“ oder „What did I say“ offenbarte sich bei dem Konzert das ganze Können der Musiker.

Ratzer selbst sagte nach seinem Konzert, dass er pro Jahr nur mehr etwa zehn Auftritte mache. „Um mir Energie für das gesamte restliche Jahr zu holen“, so Ratzer. Umso schöner, dass ein Teil dieser Energie aus Purkersdorf geschöpft wird.