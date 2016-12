Dass es in Purkersdorf ein ganzjähriges Kulturangebot gibt, ist nicht selbstverständlich. Einige Menschen in der Stadtgemeinde verstehen es, das enorme künstlerische Potenzial in der Stadt zu bündeln und auch regelmäßig nicht nur auf die Bühne zu bringen, sondern auch gekonnt in Szene zu setzen. Verantwortlich dafür zeichnet neben Kulturstadtrat Christian Matzka, Kulturgemeinderat Manfred Weinzinger, Bürgermeister Karl Schlögl und Nikodemus-Geschäftsführer Niki Neunteufel auch „Die Bühne“-Chef Karl Takats.

„Das Zusammenspiel macht es aus“, lobt Matzka. Dabei beginnt er eine nicht enden wollende Aufzählung an Kunsttreibenden. „Nur einige wenige in Stellvertretung aller hervorgehoben: Das Theater Purkersdorf, die Musikschule, die Stadtkapelle, Purkersdorfer Kulturkreis und, und, und,“ so Matzka.

Dass es nicht „nur“ den Kultursommer und seine Open Airs in der Stadt gibt, dafür zeichnet ein Verein verantwortlich. „Die Bühne“. „Wir haben nicht nur Anfragen für Konzerte. Es gibt auch Lesungen, Hochzeiten und Conchita Wurst hat bei uns für ihrer Tournee geprobt“, ist Takats der Stolz anzumerken. Unter seiner Führung hat sich der Spielort zu einem wahren Kultur-Treffpunkt gemausert. „Wir haben uns einen Namen gemacht. Es ist richtig cool bei uns zu spielen. Der Flow ist da“, so Takats. Über 80 Veranstaltungen im Vorjahr zeugen von regem Betrieb in seiner „Hütte“ und einem Qualitätsmerkmal.

Das Purkersdorfer Gütesiegel könne man auch an die Künstler, die auftreten verteilen. „Das sind großteils lokale Künstler, die wirklich etwas können“, schwärmt Matzka, der sich auch über den Erfolg des Theaters freut. „Über 2.500 Besucher waren im Steinbruch“, so Matzka.

Das kommende Jahr ist bereits voll in Planung. Neben den Open Airs wird es wieder eine Vielzahl an Publikumsmagneten geben.