Die Region des Teilbezirks Purkersdorf folgte mit dem Wahlergebnis dem Bundestrend, allerdings noch deutlicher in Richtung Van der Bellen. In Purkersdorf erreichte der neue Bundespräsident gar 65,2% (ohne Wahlkarten). In Gablitz hatte Norbert Hofer mit 40,1% das beste Ergebnis. Die höchste Wahlbeteiligung hatte Wolfsgraben mit 75,3%.

„Das Ergebnis entspricht genau meiner Einschätzung. Norbert Hofer hat sich bei der letzten TV-Konfrontation viel seines Kredites verspielt, da vor allem durch seine Aggressivität. Die Leute sahen wohl in Van der Bellen den besseren Staatsmann“, kommentiert Purkersdorfs Bürgermeister und Innenminister i.R. Karl Schlölgl in einem ersten Statement.

ÖVP-Purkersdorf-Obmann Andreas Kirnberger: „Österreich hat sich letztlich mit Van der Bellen für den pro EU Kandidaten entschieden und ich hoffe, dass er unsere Bürger aktiv anspricht, das Gemeinsame sucht und unser Land in der Welt bestmöglich repräsentiert.“

