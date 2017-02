Weil sich Bewohner eines Hauses in der Hauptstraße in Tullnerbach – darunter auch ein Kind (9) – am Sonntag kurz vor Mittag unwohl fühlten, rückte die Rettung aus, um zu helfen. Doch als sich die Sanitäter des Samariterbundes um die Patienten kümmerten, meldete plötzlich der Kohlenmonoxid-Warner am Einsatzrucksack eine stark erhöhte CO-Konzentration in der Luft. Sofort wurde auch die Feuerwehr auf den Plan gerufen.

„Drei Patienten wurden mit Verdacht auf Kohlenmonoxidvergiftung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht“, berichtet der Samariterbund Purkersdorf.

