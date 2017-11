Knapp schrammt Purkersdorf derzeit an der wichtigen 10.000-Einwohner-Grenze vorbei. Dies würde eine satte Aufstockung des Stadtbudgets durch den Finanzausgleich des Bundes bedeuten.

Umso wichtiger sind für die Stadtgemeinde die neuen Bürger, die sich mit Hauptwohnsitz in Purkersdorf anmelden. Um dem Ausdruck zu verleihen fand im Stadtsaal ein Neubürgerempfang statt, moderiert von Stadtrat Harald Wolkerstorfer und musikalisch unterstützt durch Clemens Schaller.

Bei der Veranstaltung zeigten auch die Vereine ihr breites Angebot. Angefangen von den Kindergruppen und Jugendorganisationen wie „Respect“ über Sport- und Kulturvereine bis hin zu Blaulichtorganisationen und Angebote für Senioren war alles mit dabei. Auch die NÖN hatte einen Stand und begrüßte die vielen Gäste mit einer aktuellen Ausgabe und einem großzügigen Goodie-Bag.

Kulturstadtrat und Vizebürgermeister Christian Matzka führte die Neubürger in einer gewohnt launigen Rede in die Geschichte und Bedeutung Purkersdorfs ein. Pfarrer Marcus König hieß die Gäste ebenso willkommen, wie danach auch Bürgermeister Karl Schlögl, der die lokale Politik und Mitstreiter vorstellte. VP-Obmann Andi Kirnberger, FP-Chef Martin Cipak, für die Liste Baum und Grüne Marga Schmidl sowie eine Abordnung der SPÖ mit Stadtrat Michael Seda an der Spitze.