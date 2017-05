Erfolg für die Polizei: Die Ermittler nahmen zwei Rumänen (22 und 35) fest und beendeten damit eine Einbruchsserie in Fahrkartenautomaten bei Bahnhöfen in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien, darunter auch in Purkersdorf. Insgesamt entstand bei den 27 Einbruchsdiebstählen – davon 22 in Fahrkartenautomaten und fünf in Gartenhütten – ein Schaden von rund 200.000 Euro.

Seit Anfang des Jahres kam es vermehrt zu den Einbrüchen auf den Bahnhöfen, die Vorgehensweise war dabei immer dieselbe. Als die Täter in Purkersdorf Anfang Februar zuschlugen und zwei Fahrkartenautomaten aufbrachen, kam der Stein schließlich so richtig ins Rollen.

Diebes-Duo in Penzing kontrolliert

Kurze Zeit später wurden zwei Rumänen am Bahnhof in Wien-Penzing von der Polizei kontrolliert. Dabei fanden die Beamten in einem Rucksack einen vierstelligen Eurobetrag in verdächtiger Stückelung vor. Die beiden Männer wurden schließlich festgenommen.

Bei der Einvernahme zeigten sich beide geständig, zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Fahrkartenautomaten und auch Gartenhütten – zur Beschaffung des Tatwerkzeuges – begangen zu haben.

Das Duo wurde dann in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert.