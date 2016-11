Das Klosterneuburger Unternehmen Attensam präsentiert seine Jahresbilanz 2015/2016 und kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken: In fast allen Bundesländern konnten hohe Zuwachsraten – teilweise um mehr als ein Drittel – verzeichnet werden. Mit 21 Niederlassungen und mehr als 1.100 Mitarbeitern österreichweit ist Attensam nicht nur schnell vor Ort, sondern begleitet seine Kunden auch mit Innovationen und Zusatzservices.

Im Geschäftsjahr 2015/2016 stieg der Umsatz der Attensam-Unternehmensgruppe auf 58,2 Millionen Euro – ein sattes Plus von 12,4 Prozent. Der wichtige Wiener Markt, in dem rund zwei Drittel der Umsätze erwirtschaftet wurden, wuchs um 6,7 Prozent.

Ziel: Umsatzsteigerung um rund zehn Prozent

Der größte Anstieg wurde aber in den Bundesländern Niederösterreich, Steiermark und Kärnten verzeichnet, wo das Wachstum mehr als 30 Prozent betrug, in Oberösterreich und Salzburg lag es bei 20 Prozent, in Tirol und Vorarlberg bei 16 Prozent.

„Unsere Strategie, unsere Services flächendeckend in Österreich anzubieten, hat sich gelohnt: Inzwischen verzeichnen wir ein Drittel unseres Umsatzes in den Bundesländern außerhalb von Wien – langfristig wollen wir diesen Anteil auf 50 Prozent erhöhen“, zeigt sich Geschäftsführer Oliver Attensam erfreut über die positive Bilanz und gibt bereits einen Ausblick auf das laufende Jahr: „Wir wollen den Wachstumskurs von 2015/2016 beibehalten und gehen davon aus, im aktuellen Geschäftsjahr den Umsatz wieder um rund zehn Prozent zu steigern. In der gleichen Größenordnung wollen wir auch unseren Mitarbeiterstand erhöhen.“