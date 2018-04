Wie schaut es eigentlich im Kleiderschrank eines Lokalpolitikers aus? – Dieser Frage ging in dieser Woche NÖN-Style-Expertin Martina Reuter nach. Sie durfte sich auf modische Erkundungstour bei Purkersdorfs Vizebürgermeisters Christian Matzka begeben und bat ihn auch gleich zum Modeinterview.

Das richtige Outfit bei Politikern ist so eine Sache. Man sollte immer passend zum Anlass gekleidet sein, bei der Farbauswahl achtsam sein und immer stilvoll und zurückhaltend gekleidet sein. Für Vizebürgermeister Christian Matzka ist das kein Problem.

Der smarte Politiker und Universitätsprofessor liebt den legeren Look: Stoffhose, kariertes Hemd und lässiger Blazer. So tritt Christian Matzka gerne in die Öffentlichkeit oder vor seine Studenten. „Meine Frau ist bei uns für die Mode zuständig“, verlässt sich Matzka ganz auf den zielsicheren Geschmack seiner Gattin. Falls es ihn doch einmal modisch überkommt und er selbst einkaufen geht, kommen ihm dann garantiert schiefe Blicke seiner Liebsten entgegen. „Außer bei den Jeanshosen, da kann man nicht viel falsch machen“, so Matzka.

Im Hause Matzka gibt es eine Faustregel nach dem Shoppen: Jede neue Klamotte wird gegen eine „alte“ eingetauscht. „Somit müssen wir nie den Kleiderschrank erweitern, sondern alles passt ordentlich in einen Schrank“, gibt sich der Vizebürgermeister bescheiden.

Grüner Pulli stach besonders hervor

Auf die Frage, ob Christian Matzka auch einmal ein modischer Fehltritt passiert sei, antwortet er total überzeugt: „Nein, eigentlich nicht, ... obwohl ..“, erinnert er sich doch noch an einen Mode-Fauxpas. Bei einem Feuerwehrfest kamen alle Gäste in Uniform. Nur einer war komplett anders gekleidet, richtig, Christian Matzka. Er kam in Jeans und einem giftgrünen Pulli. „Niemand sagte was. Doch beim Gruppenbild war dann klar, dass dieser Pullover komplett aus der Ruhe tanzte“, ging laut Matzka das Foto mit ihm und den Ehrengästen modisch in die Purkersdorfer Geschichte ein.

Seither geht der Historiker beim Outfit lieber auf Nummer sicher. Basics wie Anzug, Sakko, Hose und Hemd hat er in Standardfarben wie grau, blau, weiß und schwarz. In der Freizeit zieht er sehr gerne T-Shirts mit Statements an, die er als Souvenir von seinen vielen Reisen mitnimmt.

Bestes Beispiel: Ein weißes Shirt mit allen Biersorten von ganz Polen drauf. „Und fast alle durfte ich auch schon probieren“ schmunzelte er. „Mode darf man nicht zu ernst nehmen und immer mit einem Augenzwinkern sehen“, so Matzka, und damit hat er recht.

Am Samstag, dem 5. September moderiert Matzka gemeinsam mit Style-Expertin Martina Reuter das Mozartfest am Purkersdorfer Hauptplatz.