Von außen schaut das altehrwürdige Wasserschloss schon so richtig fertig aus, im Inneren wird aber noch fleißig gearbeitet. 1,2 Millionen Euro lassen es sich die Österreichischen Bundesforste kosten, das Gebäude mit dem darin befindlichen Bezirksgericht wieder auf Vordermann zu bringen.

Die Außenfassade wurde gerade fertig, innen fehlt es noch an Kleinigkeiten. „Wir haben bei der Renovierung besonders darauf geachtet, alte Baumaterial zu verwenden“, erklärt Kristina Albel. Dabei werden sogar Ziegel wieder verbaut, die noch den Doppeladler eingebrannt haben. Für Bürgermeister Karl Schlögl sind die Bundesforste ein wichtiger Partner in Purkersdorf. „Wir bekommen jährlich rund 140.000 Euro an Kommunalsteuer herein“, so Schlögl.

ÖBF-Vorstand Georg Schöppl betont hingegen: „Wir sind gerne mit unserem Unternehmen hier und da ist es sinnvoll in die Zukunft zu investieren.“ Das Gebäude beinhaltet nicht nur Büroräume, sondern auch Wohnungen und das Bezirksgericht. Dafür muss das Schloss barrierefrei gemacht werden. Unter anderem wurde der Einbau eines Liftes erforderlich. Im März sind die Arbeiten abgeschlossen.