Die Autobahn, die gemeinsam mit der FF-Pressbaum angefahren wird, hat der Feuerwehr Wolfsgraben im Vorjahr einiges mehr an Einsätzen beschert. Im Jahr davor waren es noch 115, 2017 rückten die Feuerwehrmitglieder 211 Mal aus.

Die Aktivitäten der Feuerwehr enden aber nicht bei den Einsätzen. Fast 900 Stunden wurden für Übungen aufgewendet. Weitere Schwerpunkte der Aktivitäten lagen in der gesetzlich vorgeschriebenen Aus- und Weiterbildung wie auch zusätzlichen Spezialausbildungen.

„Für die Anschaffung des HLF 3 benötigen wir ebenfalls weniger Geld von der Gemeinde, als uns vom Gesetz her zustehen würde.“ Kommandant Christian Lautner

Kommandant Christian Lautner sprach in seiner Rede auch jene Kontroverse an, die sich im September des vergangenen Jahres abgespielt hat. Dabei forderte die Liste Aktives Wolfsgraben mehr Transparenz rund um die Investitionen der Gemeinde im Zusammenhang mit der Freiwilligen Feuerwehr.

Lautner wiederholte noch einmal, dass die Feuerwehr weniger Geld von der Gemeinde nimmt, als ihr gesetzlich zustehen würde. In den vergangenen fünf Jahren wurden lediglich 0,46 Prozent des Ordentlichen Haushaltes als Beitrag zur laufenden Finanzierung der Feuerwehr aufgewendet. „Für die Anschaffung des HLF 3 benötigen wir ebenfalls weniger Geld von der Gemeinde, als uns vom Gesetz her zustehen würde“, so Lautner.

Christian Lautner, der gleichzeitig auch Kommandantstellvertreter des Abschnitts Purkersdorf ist, wurde bei der Mitgliederversammlung eine große Ehre zu Teil. Von Bezirkskommandant Georg Schröder persönlich wurde ihm das Verdienstzeichen 2. Klasse des niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes überreicht.