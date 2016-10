Zwei Purkersdorfer Nachwuchshoffnungen eroberten im Kiddy Contest Finale die große Bühne und die Herzen des Publikums.

Daria Tayel gab ihren Hit „Tomaten“ (Original: Lush Life von Zara Larsson) zum Besten und Tamia Edwards wandelte „Cake by the Ocean“ von DNCE in „Hunde und Katzen“ um.

Spannendes Finale beim Kiddy Contest

Der Kampf um die meisten Stimmen war hart und spannend. Deswegen lockerten zwischendurch die Studio71 Vienna Webstars Aquamarin und Gusi sowie die Youtube Größen „Die Lochis“ die Show mit ihren Performances auf. Der absolute Stargast war Alvaro Soler, mit seinem Sommerhit „Sofia“. Doch das Warten hat sich gelohnt: Gleich nach Christian Steger, der mit „Ich bleib lieber Single“ den Sieg errang, landete Tamia unter den Top 3.

Sowohl die 10-jährige Daria, als auch die 12-jährigen Tamia werden jetzt auf einem echten Tonträger gefeatured: Die Kiddy Contest Vol. 22 CD enthält alle Hits aus der Saison.

Verantwortlich für diesen Fixstern im österreichischen Fernsehhimmel zeichnen übrigens zwei Purkersdorfer: Erwin Kiennast und Kollege Norman Weichselbaum. Kiennast fasste vorm Finale schon zusammen, worum es eigentlich geht: „Es geht nicht darum, wer letzten Endes gewinnt. Wir wollen einfach für die Kinder ein Erlebnis schaffen und sie können mal sehen, wie so etwas professionell abläuft.“