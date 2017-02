Gleich mehrere Filialen der Raiffeisenbank Wienerwald werden noch in diesem Jahr geschlossen. Neben den Bankstellen in Maria Anzbach und Innermanzing trifft es auch jene in Gablitz. Ende September wird die letzte Bank der Gemeinde Geschichte sein.

„Diese Nachricht kam auch für uns völlig unerwartet“, ist Bürgermeister Michael Cech entrüstet.

Raiffeisen-Geschäftsführer Alfons Neumayer betont im Gespräch mit der NÖN, dass die Zusammenlegung auch ihn nicht erfreut: „Mir wäre es auch lieber, wenn ich jedes Jahr eine Bankstelle aufsperren könnte, aber wir müssen uns nach der Decke strecken. Die Kapitalanforderungen steigen. Bei Bankstellen mit zwei, drei Mitarbeitern kann ich die gesetzlichen Beratungsvorschriften nicht mehr erfüllen.“

Mit dem Abzug der Bank wird die Gemeinde vor ein weiteres Problem gestellt. Untermieter im Gebäude, welches der Raiffeisenbank gehört, war bisher nämlich die Polizei. Dass auch die Polizeistation verloren geht, dagegen versucht Cech mit allen Mitteln zu kämpfen.

