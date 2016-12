Jeder Ort hat es, jeder Ort braucht es – ein richtiges Ortszentrum. Einen Platz, an dem sich die Bürger treffen und austauschen können, Veranstaltungen stattfinden und das Gemeindeleben so richtig zelebriert werden kann. Gablitz bietet zwar so etwas in der Art, doch es ist ein bisschen zerstreut. Deshalb plant die Gemeinde schon seit Jahren, diesen Ort bereitstellen zu können. Dem ist man nun einen Schritt näher gekommen. Es fehlt nur noch das Okay vom Land.

„Ziel ist die Errichtung ‚Flutmulde‘, die im Hochwasserfall das Wasser aufnehmen kann“, gibt Bürgermeister Michael Cech Auskunft. Dabei handle es sich nicht um ein Rückhaltebecken im herkömmlichen Sinn, sondern um eine flache Auffangzone. „Sonst ist die Mulde parkähnlich gestaltet und kann für Erholung und Freizeitgestaltung genützt werden“, so Cech weiter. Auf diese Weise würde eine Fläche von cirka 9.000 Quadratmetern bebaubar, für die bisher aufgrund der „roten Hochwasser-Gefahrenzone“ ein Bauverbot galt. Derzeit laufen die Abstimmungen mit den Eigentümern der Grundstücke, den Österreichischen Bundesforsten und der Kongregation sowie der Niederösterreichischen Landesregierung.

