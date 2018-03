Sachbeschädigung, Körperverletzung, gefährliche Drohung, Widerstand gegen die Staatsgewalt – die Liste der Straftaten ist lang, die einem Purkersdorfer (46) zur Last gelegt werden. Die Liste jener Handlungen, die er angestellt hat, aber auch.

Angefangen hat alles am Montagnachmittag der Vorwoche in einem Geschäft in der Linzerstraße in Gablitz. Ein Purkersdorfer fing mit seiner Frau zu streiten an, die Situation drohte zu eskalieren. Eine Angestellte versuchte dazwischen zu gehen und den Streit zu schlichten. Doch der Versuch scheiterte, sie wurde zur Seite gestoßen, sodass sie schmerzhaft zu Boden fiel, wobei auch ein Aufsteller beschädigt wurde.

Mann war einfach nicht zu beruhigen

Die Exekutive wurde zu Hilfe gerufen, doch auch diese konnte den Mann vorerst nicht beruhigen. „Er widersetzte sich mit Schlägen und Tritten der Festnahme. Dabei wurde auch eine Brille beschädigt“, heißt es von der Pressestelle der Landespolizeidirektion.

Schließlich wurde der Randalierer in den Verwahrungsraum der Purkersdorfer Polizeiinspektion gebracht, damit er sich beruhigen konnte – was anfangs auch nicht viel half. „Er beschädigte sogar den Spülkasten der Toilette, sodass Wasser auslief“, berichtet die Polizei. Es hagelt eine Anzeige.