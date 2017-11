Klein, nicht größer als ein Daumen, selten und schwer zu finden ist sie – die Haselmaus, die eigentlich gar keine Maus, sondern mit dem Siebenschläfer verwandt ist. Die Pfadfinder Gablitz, genauer gesagt die Guides und Späher (Altersgruppe der zehn bis 13-Jährigen) sind dem Aufruf der Österreichischen Bundesforste und des Biosphärenparks Wienerwald gefolgt und machen sich im Rahmen des Citizen Science-Projekt „Blick ins Dickicht“ auf die Suche nach ihr.

Citizen Science bedeutet, dass sich nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Laien beteiligen können. Auch Gablitz unterstützt das Projekt: „Die Gemeinde stellt die Materialien zur Verfügung“, erklärt Gottfried Lamers von der Grünen Liste Gablitz. Diese werden etwa für die Nistkästen – auch Haselmaus-Hotels genannt – gebraucht, die die Pfadfinder im Juni im Wienerwald in Bäumen und Sträuchern angebracht haben.

Haselmäuse sind immer auf der Suche nach sicheren Quartieren, daher kann man mit dieser Methode ihr Vorkommen nachweisen – so es welche gibt. Bei einem Workshop lernten die Pfadfinder, an welchen Spuren man sie erkennt. Solche gefunden wurden jedoch noch nicht. „Es wurden noch keine Mäuse gesichtet“, sagt Eva Kupferschmidt von den Pfadfindern. Ob es Haselmäuse in Gablitz gibt, steht also noch nicht fest.

Fix ist dafür, dass die Pfadfinder mit Punsch und Maroni am Gablitzer Adventmarkt am Samstag, dem 9. und Sonntag dem 10. Dezember vertreten sein werden. Die Haselmaus wird auch dort Gesprächsthema sein.