„Der traditionelle Neujahrsempfang gibt mir immer die Gelegenheit Danke zu sagen an alle, die sich im vergangenen Jahr für unsere Gemeinde engagiert haben. Ob in allen Blaulichtorganisationen, den Vereinen, der Pfarre oder als private Initiative“, leitete der Gablitzer Bürgermeister Michael Cech, in den feierlichen Abend ein.

Alle waren sie gekommen, um gemeinsam in das neue Jahr zu starten, dabei kurz auf das vergangene Jahr zurück zu blicken und die Gelegenheit für Gespräche zu nützen und auf die Arbeit und Aufgaben des neuen Jahres zu schauen.

"Wir wollen immer wieder Danke sagen"

„In diesem Jahr hat mich besonders gefreut, dass sichtbar wurde, wie gut wir im neuen Bezirk St. Pölten aufgenommen wurden und angekommen sind“ richtete Cech die Worte an die Ehrengäste, zu denen auch der Bezirkshauptmann von St. Pölten-Land Josef Kronister sowie Landtagsabgeordnete Doris Schmidl und Nationalratsabgeordneter Friedrich Ofenauer gehörten.Im Mittepunkt standen aber jene Menschen, die für ihre Verdienste für Gablitz ausgezeichnet wurden.

Für ihr jahrzehntelanges Engagement für die Kunst in Gablitz erhielten Gerda Neruda, Ilse Pauls, Angelika Reinhardt und Christiane Wratschko die Ehrennadel in Gold und Manuela Dundler-Strasser fasste in ihrer Laudation das Schaffen der Künstlerinnen zusammen: „Danke zu sagen heißt aber nicht das nur einmalig zu tun, wir wollen immer wieder sagen wie froh wir über Engagement und Einsatz in unserer Gemeinde sind. Deshalb haben wir uns in diesem Jahr auch bei Menschen bedankt, die schon vor vielen Jahren die Goldenen Ehrennadel erhalten haben.“

Simon Dörflinger setzt sich unermüdlich im Rahmen von Pfarre und Pfarrcaritas für Menschen ein, denen es auch in Gablitz nicht so gut geht. Willibald Ecker war über 18 Jahre Gemeinderat und von 2003 bis 2016 Obmann des Gablitzer Siedlervereines. Er hat diesen Verein nicht nur aufgebaut und geprägt, er hat ihn im letzten Jahr in junge Hände übergeben.

"Ihnen danken wir für ihr unermüdliches Engagement"

Christine Kadlec hat über 18 Jahre mit Benefizlesungen Geld für das Hilfswerk und das Ausbildungszentrum Dorothea gesammelt. Mit viel Humor füllt sie jedes Jahr den Gemeinderatssaal um vor Weihnachten Herzen und Geldbörsen zu öffnen.

Edith Leitgeb ist agiles Herz aller Turnaktivitäten in Gablitz. Fast jeder, der Bewegung liebt kennt sie, unermüdlich ist sie bemüht, die Gablitzer in Bewegung zu halten. „Ihnen allen danken wir für ihr unermüdliches Engagement für unsere Gemeinde und wünschen uns, dass sie auch in Zukunft ihre Spuren in Gablitz hinterlassen werden“, so Bürgermeister Cech.

Besonderer Dank galt Gemeinderätin Astrid Wessely, die die Koordination der oft undankbaren Aufgaben aller Aktivitäten der Flüchtlingshilfe und –Integration übernommen hat. Zum Abschluss dankte die Gemeinde noch dem in der Vorwoche verstorbenen Peter Tinkl. Er erhielt posthum die Ehrennadel in.