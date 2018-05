„Ein wenig Farbe“ will der Gablitzer Produzent mit seinem neuesten Titel auf die Bühne bringen. Dieses besticht durch seine innovative Inszenierung sowie durch die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen und den damit verbundenen Lebenswegen in der heutigen Gesellschaft – hierfür schlüpft Hauptdarstellerin Pia Douwes in 13 verschiedene Rollen.

„An diesem Stück haben wir lange und sehr intensiv gearbeitet. In etwa dauerte der Prozess ein Jahr, was auch darin begründet liegt, dass es sich um ein Ein-Personen-Stück handelt“, erzählt Six. Der Produzent bezeichnet diese Art der Inszenierung als besondere Herausforderung. Nicht zuletzt liegt dies daran, dass das Stück speziell für Darstellerin Douwes geschrieben wurde. „Die Arbeit an meinem neuesten Titel war extrem intensiv. Ich hoffe, dass „Ein wenig Farbe“ vom Publikum gut aufgenommen und sich auch in anderen Staaten Europas wie den Niederlanden und Deutschland etablieren wird“, sagt Six.

Das Stück wird am Freitag, 4. Mai, um 19.30 Uhr in der Theatercouch in Wien zu sehen sein.