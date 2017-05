Wer in Gablitz wohnt, kennt das besondere Geschäft. Mitten im Zentrum von Gablitz befindet sich das Kaufhaus Gstöttner. Der kleine Betrieb existiert seit 1979 und schlägt sich gegen die starke Konkurrenz durch. Was ist das Geheimnis des Warenhauses? Die NÖN sprach mit Inhaberin Christine Gstöttner.

„Das Wichtigste ist, immer am Ball zu bleiben und sich Veränderungen anzupassen“Christine Gstöttner

Während andere Betriebe auf ein bestimmtes Angebot spezialisiert sind, gibt es im Kaufhaus Gstöttner eine breite Produktpalette. Diese umfasst Schreibwarenartikel, Dekorationen, Kleidung, Geschenkartikel und vieles mehr. Das sei der Hauptgrund, warum das Kaufhaus Gstöttner überlebt, so Christine Gstöttner: „Ich kann mir vorstellen, dass es als kleiner Betrieb schwierig wäre, nur Schreibwarenartikel anzubieten.“

„Es ist problematisch - Leute weinen, wenn kleine Betriebe zusperren aber kaufen selber bei den Großen ein.“ Christine Gstöttner

Abgesehen von käuflichen Produkten, bietet das Kaufhaus Gstöttner auch Dienstleistungen an. Einerseits befindet sich im Geschäft die Postpartner-Stelle von Gablitz. Das Kaufhaus bietet alle Postdienstleistungen an und auch einige Services der Bawag PSK. Andererseits kooperiert das Geschäft mit der Qualitätsreinigung Hartmann und bietet Textilreinigung und Schneidereiarbeiten an.

Der letzte Geheimtipp sei, sich der Saison anzupassen, so Gstöttner: „Je nach der Jahreszeit bieten wir unterschiedliche Produkte an.“ Und wenn Produkte nicht die gewünschte Kundenresonanz mit sich bringen, wird darauf reagiert. „Nach vielen Jahren hören wir nun mit dem Verkauf von Unterwäsche auf und spezialisieren uns dafür ab dem Sommer auf den Papierfachhandel“, so Gstöttner.

Der ORF kommt nach Gablitz

Dass das Kaufhaus Gstöttner einzigartig ist, beweist auch, dass der ORF mit der Sendung „Geschäfte mit Herz“ bald dort vorbei schauen wird. „Das freut uns natürlich sehr, dass auf uns aufmerksam gemacht wird. Das Thema ist wichtig - es ist problematisch, dass die Leute weinen, wenn kleine Betriebe zusperren aber selber bei den Großen einkaufen“, meint Gstöttner. Kleine Betriebe seien außerdem wichtig, da sie eine breite Wirkung haben, so Gstöttner: „Wir haben viele Praktikantenanfragen. Außerdem helfen sich kleine Betriebe gegenseitig.“