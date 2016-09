Manchmal führt der Zufall Regie im Leben, doch beim Inhaber der Gablitzer Brauerei, Markus Führer, war das anders: „Irgendwie haben die Zeichen schon immer darauf hingewiesen. Denen bin ich gefolgt und habe für meinen Großonkel dritten Grades, Egon Schiele, ein eigenes Bier kreiert.“ Das Ergebnis ist „Egon“ ein Bier, das das Vermächtnis eines der größten Österreichischen Künstler hochhalten soll.

Angefangen hat alles vor ein paar Jahren. Markus Führer fuhr mit der Familie nach Böhmisch Krumau und besuchte das dort befindliche Schiele-Museum. Beim Betrachten Schieles Ahnentafel wird er plötzlich stutzig. Der Name „Soukup“ kommt dort des Öfteren vor. „Die Großeltern mütterlicherseits hießen doch so“, dachte sich Führer, und er begann Ahnenforschung zu betreiben. „Es stellte sich schnell heraus, dass ich tatsächlich mit dem berühmten Maler Egon Schiele verwandt bin“, so Führer. Bei genauerer Betrachtung und ein wenig Fantasie lässt sich auch eine gewisse optische Ähnlichkeit erkennen. Seinem Großonkel zu Ehren wollte Markus Führer nun ein Bier brauen. Das stellte den Gablitzer vor eine große Herausforderung. „Es sollte ihm ja gerecht werden.

Außerdem weiß man viel über sein Leben und auch seinen Tod und das in einen Geschmack umzuwandeln ist schwierig“, schildert Führer sein Problem. Auf der anderen Seite versteht er nicht nur sein Handwerk, Führer überzeugt auch mit Kreativität und Einfallsreichtum. „Als Bierbrauer schöpft man aus einem Kelch unendlicher Möglichkeiten“, so Führer. Ein böhmisches Pils mit dem typischen Saazer Hopfen sollte es werden.

„Schiele starb jung, das eignet sich nicht besonders gut in den Geschmack eines Bieres zu integrieren“, scherzt Führer. Deshalb entschied er sich dazu, auch einen Citra-Hopfen zu verwenden. „Den habe ich verwendet, um frische Aromen mit hoher Fruchtigkeit, quasi als etwas Farbe in das Bier zu bringen, und auch um die Vielschichtigkeit in Schieles Leben widerzuspiegeln“, so der Bierbrauer.

Wie das Ergebnis schmeckt? – Davon kann sich nicht nur jeder Kunde von Markus Führer überzeugen. Ab 7. Oktober erscheint der Film „Egon Schiele: Tod und Mädchen“ in Österreichs Kinos - eine österreichische Kinofilmproduktion. Das „Egon“-Bier wird bei den VIP-Premieren ausgeschenkt.

„Ich habe den Machern des Films von meiner Verwandtschaftsgeschichte erzählt und dass ich auch Bierbrauer bin. Sie waren begeistert und nun ist das ,Egon‘ das Bier zum Film“, und es gibt auch schon Kooperationen mit der Secession und dem Leopold Museum“, berichtet Führer nicht ohne Stolz.