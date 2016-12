Der neue Kunstrasenplatz in Gablitz ist neues Ziel wilder Spekulationen und Gerüchte. Angeblich wird derzeit nicht mehr weiter gebaut, da das Granulat für den Platz nicht der EU-Konformität entspreche. „Alles nicht wahr. Es ist alles in Ordnung. Der Grund dafür, dass nicht gebaut wird, sind lediglich die Temperaturen. Das Granulat ist nicht giftig“, gibt Bürgermeister Michael Cech Entwarnung.

Die Ausschreibung hat als Bestbieter die Firma Swietelsky ergeben, und diese führt auch die Arbeiten am Kunstrasenplatz durch. Die Geräte rund um den neuen Sportplatz in Gablitz stehen nun still. Der Winter ist eingekehrt, zumindest was die Temperaturen betrifft. „Wir wollen die erzwungene Pause nutzen, um uns umzuschauen, ob es eventuell noch gesündere Varianten gibt, als das Granulat, das wir derzeit verwenden würden“, erklärt Cech weiter. Sollte die Gemeinde bei der Suche erfolgreich sein, würde es sich Gablitz auch etwas kosten lassen. „Das Granulat ist erwiesenermaßen nicht gesundheitsschädlich. Vielleicht ist beispielsweise Korkgranulat noch gesünder. Wir gehen also noch einen Schritt weiter als nötig“, ergänzt Cech.

Das Gerücht, eine ungarische Firma hätte schlechtes Granulat verwendet, ist somit zu entkräften. „Wir hatten einen ungarischen Anbieter bei der Ausschreibung dabei, der ist aber nicht berücksichtigt worden“, klärt Cech auf. Es gebe daher keine Zusatzkosten, die Verlegearbeiten werden planmäßig fortgesetzt.