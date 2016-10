Hunderte Besucher strömten im Dirndl und in der Lederhose zur Festhalle. Dort spielte das Jugendensemble des Gablitzer Musikvereins, die Blasmusik Zwentendorf und die Wiener Stadtmusikanten auf. In der Festhalle machten „Die Feldbacher“ Stimmung. Der Erlös des Festes will der Musikverein in die Jugendarbeit investieren.