Mit Max Greger jun., Sohn der im Vorjahr verstorbenen Big Band-Legende Max Greger und dem temperamenvollen Auftritt der Band „Dixie Fire“ bescherte Schlagzeuger Heini Altbart den Gästen in der Laabacher Schenke einen heiteren Abend.

Auf dem Programm standen Jazz-Standards wie das viele Male gecoverte „Georgia on My Mind“ oder „Please Don’t Talk About Me When I’m Gone“, die von dem in München lebenden, irischen Multiinstrumentalisten Trevor Courtney gesungen wurden.

Einen gesanglichen Auftritt bestritt auch die Sängerin Eveline Schauer, die sich der Lieder von Hildegard Knef und Margot Werner annahm. Natürlich durfte da auch der Klassiker „Für mich soll’s rote Rosen regnen“ nicht fehlen.