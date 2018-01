Im neuen Jahr geht in Gablitz die Planung des neuen Gemeindezentrums in die heiße Phase. „Das ist ein Großprojekt, das wir auf einem 9.000 Quadratmeter großen Gelände entwickeln“, berichtet Bürgermeister Michael Cech. Im Dezember gab es dazu eine Sondersitzung des Gemeinderats, bei der die notwendigen Beschlüsse gefasst wurden.

Entstehen sollen auf dem Areal ein neuer Kindergarten, eine Mehrzweckhalle, ein Altersheim sowie Wohnungen. 2018 wird in erster Linie die aufwendige Planungsarbeit für dieses Vorhaben geleistet. „Die ganze Fläche liegt derzeit noch in der Überflutungszone“, informiert Cech. Daher müssen zunächst 700.000 Euro in den Hochwasserschutz investiert werden. Erst dann kann mit den Bauarbeiten für das Gemeindezentrum begonnen werden.

Ein zweites großes Projekt, für das 2018 ebenfalls Planungs arbeiten anstehen, ist die Modernisierung und Erweiterung des Feuerwehrhauses gemeinsam mit der Freiwillige Feuerwehr Gablitz. Weitere kleinere Vorhaben, die nebenbei laufen werden, betreffen den Straßenbau sowie die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Ort.