Die Region Purkersdorf ist und bleibt nicht nur wegen des Wienerwaldes ein wahrer Genuss für Besucher, auch die Gastronomie zeigt sich von ihrer besten Seite. Zumindest, wenn es nach dem Gourmetführer Gault Millau geht.

„Ja, natürlich ist das eine Freude. Unser Konzept geht voll auf. Wir vollziehen keine Revolution, sondern eine Evolution“, kennt der Geschäftsführer des Berghotel Tulbingerkogel, Franz Bläuel, das Erfolgsrezept. Er ist mit seinem Familienbetrieb in vierter Generation einer von drei Gastronomiebetrieben, die es in den neuen Gault Millau geschafft haben. Der Schlosspark Mauerbach und auch der Gablitzerhof sind mit dabei und Garanten für einen kulinarisch äußerst delikaten Streifzug durch den Wienerwald. Aber auch das Purkersdorfer Nikodemus fand unter den „Tipps“ Erwähnung. Musik spiele, laut Gault Millau, im Trendlokal ebenso eine große Rolle wie Essen und Trinken. Gute Stimmung und gute Küche seien kein Gegensatz, heißt es weiter. „Darüber haben wir uns natürlich riesig gefreut“, erklärt Nikodemus-Chef Niki Neunteufel.

Doch auch das Oliver in Wolfsgraben und der Wienerwaldhof in Untertullnerbach fanden Eingang in den Gault Millau 2016. „Breites Speisenangebot und regionale Schmankerl sowie ein legendäres Wiesenfrühstück“, werden hier vom Gourmetführer attestiert.