Einst eröffnete das dynamische Gastronomen-Duo Robert Strobl und Bruno Unterluggauer das „Ristorante Gentile“ in der Bachgasse. 28 Jahre ist das nun schon her. Ende des Jahres sperrt das Restaurant zu, die beiden gehen zeitgleich in Pension.

Robert und Bruno kennen einander schon seit über 40 Jahren. Strobl lernte im Rathauskeller, Bruno beim Sacher in Wien. Bei einem Getränk an der Bar im Urlaub beschließen die beiden, einmal gemeinsam ein Restaurant aufzumachen. Und siehe da, in Purkersdorf ergab sich fast elf Jahre später die Möglichkeit. „Ich habe gesehen, dass in diesem Gebäude der Stadtgemeinde ein Gastronomiebetrieb gesucht wurde. Ich griff sofort zum Hörer und erzählte Bruno davon“, schildert Robert Strobl die Anfänge. Bruno war sofort Feuer und Flamme für das Projekt, packte seine Sachen und zog von Kärnten nach Purkersdorf. „Am 3. Februar 1989 hatten wir unsere Eröffnung. Wir waren damals das erste richtige Restaurant in Purkersdorf“, so Strobl. In der Zwischenzeit drückten sich eine Reihe von Prominenten die Türklinke des Gentile in die Hand.

Prominenz ging im Gentile ein und aus

„Thomas Muster war da, Karl Merkatz, und, und, und. Die Promis haben es geschätzt, dass wir mit diesem Thema immer sehr diskret umgegangen sind“, zählt Strobl auf, dabei wälzt er ein dickes Buch mit Widmungen der Stars, die das Restaurant beehrt haben. Bürgermeister Karl Schlögl zählt ebenso zur Stammkundschaft: „Die beiden haben sich immer ausgezeichnet verstanden. Das ist besonders bemerkenswert in einem Gastronomiebetrieb. Ich bewundere das sehr“, ist Schlögl voll des Lobes.

Doch nicht nur das Kochen und Kellnern muss gut gelernt sein, als Wirt braucht man besondere Eigenschaften, vor allem, wenn man so lange durchhalten will. „Eine große Portion Geduld muss man haben und natürlich ein guter Zuhörer sein. Was auch nicht schadet, ist es ein wenig grantig zu sein. Darauf stehen einige Gäste“, scherzt Robert Strobl.

Robert Strobl schwelgt in Erinnerungen. In Händen hält er ein Bild vom Tag der Eröffnung. | NOEN

Sentimental wird der Gastronom nicht unbedingt, wenn er nun ans Ende seines Restaurants denkt. „Nein, es ist ein guter Zeitpunkt, um aufzuhören“, so Strobl. Das verschärfte Nichtrauchergesetz, Registrierkassa, Allergenverordnung und vieles mehr, hätten ihm in den letzten Jahren ein wenig den Spaß verdorben.

Langweilig wird weder Bruno Unterluggauer noch Robert Strobl. „Ich werde wieder zurück nach Kärnten gehen und sofern es meine Gesundheit hergibt, wandern und die Natur genießen“, sehnt Unterluggauer schon seinen letzten Arbeitstag herbei. Ähnlich sieht das Strobl, der sich auch um seine Gesundheit kümmern möchte und wieder mit dem Sporteln anfangen will. Und was passiert mit den Räumlichkeiten des Gentile? „Wir haben bis März des kommenden Jahres Zeit einen Nachfolger zu finden, danach übernimmt das Gebäude wieder die Stadtgemeinde“, erklärt Strobl. Ein Restaurant mit gutbürgerlicher Küche soll es werden.