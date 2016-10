Gemeinden müssen in Hinkunft Eltern zu einem verpflichtenden Gespräch lade, falls ein Kind mit vier Jahren noch nicht in den Kindergarten geht. Bürgermeister Karl Schlögl ist von der Idee wenig begeistert, da auf die Gemeinde ein großer bürokratischer Aufwand zukommen könnte. Außerdem sieht er in der Maßnahme eine Überwachung bei der der Gemeinde der „schwarze Peter“ zugespielt wird.

Mehr dazu lesen sie in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN.