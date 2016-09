Im Mai organisierte Vitto Rigoni die Auftaktveranstaltung für den Kultursommer in Purkersdorf, kommenden Freitag bildet er gemeinsam mit „Illuminati Filmproduktion“ den würdigen Abschluss in der „Bühne“.

Vitto Rigonis Sohn Ramon gründete mit Stefan Tauber „Illuminati“, ein Unternehmen, an dem nicht nur das heimische Musikbusiness, sondern seit Kurzem auch der Motorsport nicht mehr vorbeikommt. Für Nazar, Cro, Sido, Christina Stürmer, Three Feet Smaller und die Trackshittaz haben Tauber und Rigoni schon Musikvideos gedreht. „Derzeit ist Ramon beim Moto-GP in San Marino tätig“, erklärt der stolze Vater im NÖN-Gespräch. „Wir sind reingewachsen in diese Technologie. Beim Umstieg in die neuen Medien waren wir immer vorne dabei“, so Ramon über das Erfolgsgeheimnis. Mit Preisen wurde die Arbeit der beiden auch schon bedacht. Im Vorjahr gab es für das Musikvideo „An manchen Tagen“ von Nazar den Amadeus für das beste Video. „Whatever“ von Hip-Hopper Cro brachte den Erfolgsproduzenten gar eine Echo-Nominierung ein.

Vater und Sohn gemeinsam auf „Bühne“

Nächsten Freitag, Beginn 19.30 Uhr, wird „Illuminati“ mit besonderen Filmprojektionen für Staunen sorgen. Untermalt wird der optische Sinnesrausch von Musik. „Es werden Live-Elemente dabei sein, aber auch Playback-Sound-Einspielungen von Fritz Schöpf. Ergänzt wird das vom Gesang der wunderbaren Karin Zehetner“, macht Rigoni neugierig. „Der Goldene Strand“ heißt das Stück und soll durchaus kritisch zum Denken anregen. „Goldener Strand deshalb, weil dies auf die Thermodecken der Flüchtlinge hinweisen soll, die mit letzter Kraft das rettende Ufer erreichen, in der Hoffnung den Wohlstand erlangt zu haben“, so Rigoni über das Stück.