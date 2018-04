Purkersdorfs Bürgermeister Karl Schlögl bringt so schnell nichts aus der Fassung. Wenn er die Namen der Künstler verliest, die heuer in Purkersdorf am Hauptplatz auftreten werden, dann fangen seine Augen zu strahlen an. Vor allem beim Namen Suzi Quatro zieht es dem Stadtchef einen breiten Grinser auf.

Den Beginn des Open-Air-Sommers machen Earth, Wind & Fire, die bereits 2005 unter widrigen Umständen ein nasses Gastspiel am Hauptplatz absolvierten. „Dieses Mal wird uns hoffentlich das Wetter gnädiger sein“, freut sich Organisator und Nikodemus-Chef Niki Neunteufel auf Al Mc Kay und Co.

Mehr zu den Events lest ihr in der Printausgabe der Purkersdorfer NÖN