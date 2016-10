Das Theater Purkersdorf sorgt Jahr für Jahr für kulturelle Vielfalt in den diversen Veranstaltungsreihen. Sei es nun der Kultursommer mit dem Theater im Steinbruch oder mit den Herbstvorstellungen im Stadtsaal. Da fällt jede Menge Arbeit an, und die Mitglieder sind nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem auch mit der Organisation beschäftigt. Dies fällt dem Vorstand zu, dem bis letzte Woche Ingrid Schlögl als Obfrau vorstand. Nun wurde neu gewählt und Schlögl trat einen Schritt in der Organisation zurück. Als neue Obfrau wurde Sonja Schauer bestimmt.

„Ich war davor schon einmal Obfrau und habe die Funktion eigentlich nur interimsmäßig übernommen“, erklärt Schlögl gegenüber der NÖN. Sie wollte darauf warten, dass jemand zur Wahl stehe, der das auch gut könne. „Ich bin vollkommen überzeugt, dass Sonja Schauer das kann und ich kann mich beruhigt ein wenig zurücknehmen“, so Schlögl.