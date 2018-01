Einen Diavortrag, der alles andere als langweilig war, hielt Ausnahmesportler Helmut Tschellnig in der vollen „Bühne“. Mit viel Witz und unterstützt von spektakulären Aufnahmen, erzählte er die Geschichte seiner Teilnahme an einem fünftägigen Extrem-Marathons - nach einer 35-stündigen Anreise über 250 Kilometer durch die einzigartige Bergwelt Patagoniens.

Schnee, Dauerregen, übernachten in Zelten und Schlafsäcken und tagsüber Marathondistanzen laufen: Für „normale“ Menschen ist dies kaum vorstellbar. Mit vorgeschriebenen 14.000 Kalorien im Gepäck („Ja, das Essen muss auch selbst zubereitet werden.“) sowie mit 320 gleichgesinnten Männern und Frauen ging es durch Flüsse, vorbei an Wildpferden, in der Hoffnung, das die Laufschuhe durchhalten. Das Ergebnis: bewegende Momente, eine Unmenge an irrwitzigen und lustige Geschichten und wunderschöne Landschaftsaufnahmenhalten. Einen weiteren Termin für den Vortrag gibt es am Freitag, 6. April, um 19.30 Uhr im Pfarrheim Gablitz.