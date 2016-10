Familienministerin Sophie Karmasin und die eigens aus Paris angereiste Gründerin des französischen Vereins „Parrains Par Mille“ Catherine Enjolet gratulierten dem Vorstand und bekräftigten die große Bedeutung von Patenschaften für Kinder und Jugendliche. Den Ehrenschutz für diesen feierlichen Auftakt hatte Frau Margit Fischer, Gattin des ehemaligen Bundespräsidenten, übernommen.

„PatInnen für alle“ organisiert und begleitet gelebte Patenschaften. Diese sind eine institutionalisierte Form generationenübergreifender Solidarität, mit dem Ziel, affektive und soziale Beziehungen familienähnlicher Art zu schaffen. Die Patenschaft hat Anteil an der Öffnung des Kindes für die Welt, sie ist Teil einer Strategie der Prävention und der Unterstützung der Elternschaft und damit der Familien.

„Eine Patenschaft ist eine effiziente und präventive Maßnahme um die psychische und gesundheitliche Entwicklung eines Kindes zu unterstützen und damit nicht nur das Patenkind, sondern auch dessen Familie zu entlasten“, sagt Familienministerin Sophie Karmasin. Ab 2017 gibt es Patenschaften auch für Volksschulkinder.

Der im März gegründete Verein „PatInnen für alle“ legt 2016 seinen Fokus auf die Vermittlung von Patenschaften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, ab 2017 werden Patenschaften auch für Kinder im Volksschulalter angeboten. „Patenschaften sind in der Kultur Österreichs zutiefst eingeprägt. Viele von uns haben die Erinnerung an einen Paten, an eine Patin. Man denke an Taufpaten oder Firmpaten - bloß ohne religiösen Hintergrund“, so die Obfrau des Vereins Erika Kudweis, selbst Patin seit 2014.

"Enorm wertvolle private Hilfsbereitschaft"

Es gibt Lebenssituationen, in denen sich Eltern Unterstützung für ihre Kinder wünschen oder in denen sich Kinder und Jugendliche selbst nach Hilfe sehnen. Eine Patenschaft kann immer dann vorgeschlagen werden, wenn signalisiert wird, dass aus dem Familien- oder Freundeskreis der Eltern keine Hilfe zu erwarten ist. Beispiele sind Situationen, in denen Kinder aufgrund von Scheidung, Trennung, Krankheit oder Todesfall in der Kernfamilie besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Margit Fischer: „Der Staat kann vieles, aber nicht alles. Die Übernahme von Patenschaften ist ein Beispiel für unersetzliche und enorm wertvolle private Hilfsbereitschaft.“

„Wir begleiten unser Patenkind seit Herbst 2015. Er ist für unseren Sohn (5) wie ein großer Bruder, einfach Teil der Familie, auch wenn er nicht bei uns wohnt. Dadurch ermöglichen wir beiden eine geschwister-ähnliche Beziehung und das ist für uns alle eine Bereicherung“, so beschreibt Harald Schippl, stellvertretender Obmann des Vereins, seine wertvollen Erfahrungen.

Der nächste Informationsabend zum Thema Patenschaften findet am Montag, 7. November um 19 Uhr in den Räumlichkeiten von Becker Mail statt. Adresse 1010 Wien, Philharmonikastraße 6. Anmeldung ist erforderlich: kudweis@patinnenfueralle.at oder 0664/4326940