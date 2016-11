Das Opfer, eine Frau aus Gablitz, fand in ihrem Briefkasten einen Folder mit verlockenden Gewinnversprechen bei einer Busfahrt - daraufhin meldete sie sich zu dieser Fahrt am 11. November an.

Am Tag der vermeintlichen Busfahrt, die jedoch nicht stattfand, suchten zwei unbekannte Täter die Dame persönlich an ihrer Wohnadresse auf und entlockten ihr 4.000 Euro. Der geschädigten Frau wurde dabei versprochen, dass ihr als Gewinnerin 480.000 Euro überwiesen werden würden.

Täterbeschreibung:

1. unbekannter Täter: männlich, ca. 55–60 Jahre, ca. 180–185 cm groß, runde Gesichtsform, graue kurze Haare, bekleidet mit dunkler Jacke;

2. unbekannter Täter: männlich, ca. 40–45 Jahre;

Die Täter sprachen im bayrischen Dialekt und hatten gute Umgangsformen. Sie fuhren mit einem schwarz lackierten Pkw der Marke Mercedes, mit deutschem Kennzeichen das mit "M" beginnt.