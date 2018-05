Aus dem Staunen nicht mehr heraus kamen die Schüler der 6A, 6B und 6O des Wienerwaldgymnasiums bei ihrer Sprachwoche in Hastings an der Südküste von England.

Die Schüler waren bei Gastfamilien in Hastings untergebracht und übten ihre Sprachkenntnisse im Gespräch mit Native Speakers an der Embassy School. Im alten Seebad in East Sussex begaben sich die Jugendlichen auf die Spuren der Battle of Hastings, erkundeten das White Rock Pier und genossen die historische Altstadt der Fischereimetropole. Ein Highlight war der Ausflug zu den Seven Sisters, den malerischen Kreidefelsen an der Küste, sowie nach Rye, einer ehemaligen Hafenstadt mit mittelalterlicher Architektur.

Die Schüler der 6A besuchten in London den Piccadilly Square und viele andere berühmte Sehenswürdigkeiten.

Ein Tagesausflug führte die Schüler nach London zu Sehenswürdigkeiten wie dem Buckingham Palace, Westminster Abbey oder Trafalgar Square. Auch der malerischen Küstenstadt Brighton stattete man einen Besuch ab.

Abends wurde gemeinsam eine Theatervorstellung besucht, ein Ghost-Walk durch St. Leonards unternommen oder im Pub in gemütlicher Runde ein Getränk genossen.