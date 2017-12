Der "Captain" erzählte mit viel Körpereinsatz über seine Erlebnisse auf See, über sogenannte Fortschritte, Politik, Beziehungen, Sprache, Werbungen, Soziale Medien und deren Entwicklung.

Er schlüpfte von einer Rolle in die Nächste, rappte, sang vom „Handyman“, und aus „Oh Mandy“ wurde ein Oh Handy und spätestens ein Beatles Medley überzeugte die Zuschauer, dass der Captain singen kann, begleitet übrigens an der Gitarre von Markus Marageter.

Von Flaute keine Spur, Captain Rudle in seinem Element. Eine Schiffahrt, die ist lustig, und diese ganz besonders.